We hebben onze ziel al verkocht aan Qatar

Door Mikos Gouka



Als we Qatar nog willen passeren richting het WK in 2022, dan zetten we bepaald geen wisselspeler uit de selectie. Qatar is in het voetbal de laatste jaren uitgegroeid tot een basisspeler, een bepalende zelfs. Niet met de nationale ploeg of met topspelers van eigen bodem, maar het geld uit Qatar is al lang niet meer weg te denken van ons voetbalveld.