‘Week van de waarheid’ voor club Kluivert: ‘Hoeven voor niemand bang te zijn’

De spelers van Leipzig beginnen aan een periode van zeven dagen die mogelijk veel duidelijk gaat maken over de kansen op hoofdprijzen dit seizoen. Woensdag in Istanbul is in de Champions League Başakşehir de tegenstander.

In het weekeinde treft Leipzig Bayern München met als inzet de koppositie in de Bundesliga en vervolgens Manchester United met een plaats in de volgende ronde van de Champions League op het spel.

,,Drie belangrijke wedstrijden en in zekere zin is het de week van de waarheid”, zegt coach Julian Nagelsmann. ,,Al geldt dat met name voor de wedstrijden in de Champions League. Mochten we niet winnen van Bayern betekent dat nog niet dat we zijn uitgeschakeld voor de strijd om het kampioenschap van Duitsland. Daarvoor komen er nog genoeg wedstrijden om een eventuele misstap goed te maken.”

Perspectief is er echter genoeg, zegt de Zweedse spelverdeler Emil Forsberg. ,,We hoeven voor niemand bang te zijn. Van belang is dat we het lef hebben om ons eigen spel te spelen. Dan kunnen we van iedereen winnen. Maar gemakkelijk gaat het niet worden. Laten we ons nu eerst volledig richten op de wedstrijd in Turkije. Het is heel belangrijk goed te beginnen aan deze zware reeks.”