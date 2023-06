Weer pijnlijke aftocht Kevin de Bruyne in Champions League-finale: ‘Mijn hamstring knapte’

met videoNet als tijdens de Champions League-finale in 2021 is Kevin de Bruyne in de eindstrijd van 2023 uitgevallen met een blessure. De Belgische middenvelder van Manchester City werd na 35 minuten van het veld gehaald door klachten aan de hamstring.

Nog voordat de finale in Istanboel tegen Internazionale op gang was gekomen, eindigde de wedstrijd voortijdig voor De Bruyne. Net als tijdens zijn vorige eindstrijd in het Miljardenbal - in 2021 - werd de 31-jarige Belg gewisseld met een blessure. Destijds had hij te veel last van het hoofd na een duel met Chelsea-speler Antonio Rüdiger. Toen verloor ManCity de finale met 1-0 van de Londenaren.

Ook nu werd het dus een pijnlijke aftocht voor de regisseur van het team van Pep Guardiola. In de 30ste minuut schoot 'het’ erin bij De Bruyne. Hij ging nog even door, maar werd vijf minuten later gewisseld voor Phil Foden. De 23-jarige middenvelder speelde slechts 6 minuten tijdens het tweeluik met Real Madrid in de halve finale.

,,Het is wat het is”, sprak de Bruyne kort achteraf. ,,Ik heb al twee maanden last aan mijn hamstring en daar sukkelde ik een beetje mee. Nu is mijn hamstring geknapt. Ik kon niet meer verder. Ik heb alles gedaan om klaar te zijn en alles gegeven voor het team, dus het is zeker jammer. Maar ook zonder mij kon City winnen. Een geweldig gevoel is het. Nu gaan we zeker feesten. Ik denk dat we dit langer dan één dag gaan vieren.”

