Weg record: Liverpool kon vroegste PL-kampioen ooit worden, maar wordt nu de laatste

Dat record is nu nog in handen van Manchester United. De twintigvoudig Engels landskampioen verzekerde zich in de 28-jarige historie van de Engelse Premier League tweemaal pas op 16 mei van de titel, in de seizoenen 1998/1999 en 2008/2009. Nog nooit werd een club pas zo laat in het seizoen kampioen, maar dat record verdwijnt na afloop van dit seizoen sowieso uit de boeken. De Premier League wordt namelijk pas op 17 juni hervat en vanaf dat moment ontvouwt de titelstrijd zich weer.

Volledig scherm De 'strijd' om de titel gaat dit seizoen tussen Liverpool en Manchester City. © Action Images via Reuters Al is er van een naderende climax geen sprake. Over de eerste titelwinst van Liverpool sinds 1990 bestaat namelijk nauwelijks twijfel. De ploeg van Jürgen Klopp heeft na 29 wedstrijden 82 punten verzameld. Runner-up Manchester City, dat nog tien duels voor de boeg heeft, volgt op liefst 25 punten achterstand. De eerste mogelijkheid voor Liverpool om de trofee aan de prijzenkast toe te voegen, is direct tijdens de hervatting. Als Manchester City verliest van Arsenal en Liverpool zegeviert zelf in de Merseyside-derby tegen Everton, is de landstitel een feit. Mocht City van Arsenal winnen, kan Liverpool zich in de volgende ronde tegen Crystal Palace kronen tot landskampioen.

Aanvankelijk leek Liverpool in de race om juist de vroegste kampioen ooit in de Premier League te worden. Dat record blijft voorlopig nog even van Manchester United, dat in het seizoen 2000/2001 al op 14 april de champagneflessen mocht ontkurken. Liverpool was tot de week vóór de break nog ongeslagen in de competitie, tot het bezoek aan laagvlieger Watford. De huidige nummer zeventien vernederde de ongenaakbare koploper met 3-0.

Hallucinerend

Tot dat moment heerste Liverpool zowel op Anfield als in uitwedstrijden. De cijfers van Klopp en zijn mannen zijn hallucinerend: 27 zeges, één gelijkspel en één nederlaag. In de laatste wedstrijd voor de coronastop wonnen The Reds met 2-1 van Bournemouth. Vier dagen later werd de regerend Champions League-winnaar wél uitgeschakeld in het miljoenenbal door Atlético Madrid.

Bekijk hier de samenvatting van Liverpool - Atlético:

Een record dat Liverpool dit onderbroken seizoen nog wél kan laten sneuvelen, is er een dat sinds 2018 in handen is van concurrent Manchester City. In het debuutjaar van Pep Guardiola werd de titel al zes speelronden voor het einde binnengesleept. In het meest gunstige scenario komt de Premier League-bokaal riching Liverpool met nog acht resterende speelronden.