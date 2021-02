Weggegooid geld: fan betaalt 200.000 euro om voetballer te laten spelen en dan flikt hij dit

Afgelopen weekend stonden in Brazilië Internacional en Flamengo tegenover elkaar. De competitie is daar al aan de voorlaatste speeldag toe en met de nummers één en twee werd deze wedstrijd beslissend voor de titel. Internacional zou het zonder rechtsachter Rodinei moeten doen. De rechtsachter werd gehuurd van Flamengo en mocht niet aantreden tegen zijn broodheer zonder dat een boetebedrag betaald werd. Internacional, dat koploper was, was niet bereid deze in een clausule vastgelegde som te betalen.