Weghorst deelt met Wolfsburg pak slaag uit aan Bosz’ Leverkusen

Wolfsburg, waar Wout Weghorst de gehele wedstrijd in de spits stond, leidde halverwege met een doelpunt verschil. De Kroaat Marin Pongracic kopte de bal uit een door Maximilian Arnold genomen vrije trap kort voor rust in het doel. Arnold verdubbelde in de 64e minuut vanuit een van richting veranderde vrije trap de voorsprong. Even daarna zorgde Renato Steffen met zijn hoofd voor de 0-3. De vierde treffer viel weer uit een dood spelmoment. Pongracic kopte wederom raak uit een vrije trap van Arnold. Kort voor tijd scoorde Julian Baumgartlinger tegen.

Leverkusen had de eerste twee duels na het weer opstarten van de competitie gewonnen, van Werder Bremen (1-4) en Borussia Mönchengladbach (1-3). Mönchengladbach speelde vanavond gelijk bij Werder Bremen (0-0) en deelt nu met Leverkusen de vierde plaats. Beide elftallen hebben na 28 speelronden 53 punten. Middenvelder Davy Klaassen had bij Werder Bremen een basisplaats.

Eintracht Frankfurt knokte zich in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg in de slotfase terug van een achterstand van 1-3. Het werd 3-3. Bas Dost werd bij Frankfurt in de 74ste minuut naar de kant gehaald. De Nederlandse spits zag de Japanner Daichi Kamada en de Amerikaan Timothy Chandler nog een punt redden voor zijn ploeg. Jonathan de Guzman viel in de 74ste minuut in bij Frankfurt, niet voor Dost maar voor Sebastian Rode.