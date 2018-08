Weghorst eist hoofdrol op: rood wordt door VAR omgezet naar geel

Weghorst liet zich zien zoals wij hem in Nederland hebben leren kennen. Sleuren, alles geven en vervelend doen. Na een uur spelen was hij al betrokken bij een rode kaart van Matija Nastasić. De verdediger van Schalke 04 kwam met een gestrekt been op de knie van de Nederlandse spits en kreeg in eerste instantie geel. Ook hier werd de VAR ingeroepen en tot groot plezier van de aanhang van de thuispubliek kreeg de Serviër de rode kaart voorgehouden.



Nog geen tien minuten later was het Weghorst, die de hoofdrol voor zich opeiste. De aanvaller kreeg een duw en pikte dat niet en reageerde met een duw met een hoofd. Scheidsrechter Patrick Ittrich - die sowieso met kaarten strooide - gaf hem direct rood en Guido Burgstaller (Schalke) geel. Oók dit werd omgedraaid door de videoscheidsrechter en dus mocht Weghorst blijven staan. Trainer Bruno Labbadia twijfelde niet en wisselde zijn spits direct. Zijn vervanger Daniel Ginczek maakte de winnende.



Dit alles gebeurde bij een 1-0 voorsprong voor Wolfsburg. Schalke kreeg daarna nog een strafschop Nabil Bentaleb benutte, voor Ginczek de 2-1 in de extra tijd binnenschoot.