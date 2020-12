Weghorst met verzwakt Wolfsburg nipt te sterk voor Stuttgart

,,Dat was voor ons natuurlijk een onbekende situatie. Dat moet je als team oplossen en daarom was het een erg sterke teamprestatie van ons vandaag”, zei Wout Weghorst, die de hele wedstrijd meedeed bij de thuisploeg. ,,In de eerste helft waren we de betere ploeg, maar het was natuurlijk geen bijzonder mooie wedstrijd.”



Door de zege staat Wolfsburg nu op de vierde plaats, een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League. De club heeft na dertien duels 24 punten, 2 meer dan Borussia Dortmund.



Wolfsburg is dit seizoen nog ongeslagen op eigen veld. De ploeg van Weghorst won thuis vier keer en speelde twee keer gelijk.