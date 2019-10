Weghorst schiet Wolfsburg naar top Bundesliga

Bosz moet Sinkgraven enkele weken missen

15:45 Peter Bosz kan bij Bayer Leverkusen de komende weken niet beschikken over Daley Sinkgraven. De linksback bleef gisteren in de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig (1-1) na rust achter in de kleedkamer. Medisch onderzoek wees uit dat Sinkgraven een spierpees in zijn bovenbeen heeft beschadigd. Hij staat volgens Leverkusen enkele weken aan de kant.