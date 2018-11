Welbeck ondergaat tweede operatie aan gebroken enkel

Embolo mist interlands door beenbreuk

9:51 Het Zwitserse voetbalelftal neemt het zondag in het kader van de Nations League op tegen België zonder aanvaller Breel Embolo. De speler van Schalke 04 heeft een breuk opgelopen in zijn linkervoet en is zeker een maand uitgeschakeld. De Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic riep Dimitri Oberlin (FC Basel) op als vervanger.