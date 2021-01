In de eredivisie zijn Duitse trainers sinds een tijdje mateloos populair, maar is dat ook het geval in andere (top)competities, buiten de Bundesliga? Hoe in trek zijn de Nederlandse trainers zelf eigenlijk over de grenzen? En welk land levert de meeste trainers aan een buitenlandse topcompetitie? Een blik op de cijfers.

Wie de nationaliteiten van alle trainers uit de grootste vijf Europese competities bekijkt, komt tot een aantal conclusies. Bijvoorbeeld: in de Serie A zijn ze behoorlijk trouw aan hun ‘eigen’ trainers. Van de twintig eindverantwoordelijken op het hoogste niveau komen er liefst zeventien uit Italië. Dat komt neer op 85 procent. Alleen AS Roma (Paulo Fonseca uit Portugal), Bologna (Sinisa Mihajlovic uit Servië) en Hellas Verona (Ivan Juric uit Kroatië) hebben gekozen voor een buitenlandse trainer.

Frank Lampard is ontslagen bij zijn grote liefde Chelsea. © EPA Ook in de Ligue 1 (vijftien van de twintig, dus 75 procent) is het aantal binnenlandse trainers hoog. Dat geldt ook wel voor La Liga (veertien van de twintig, 70 procent), maar een stuk minder voor de Bundesliga (tien van de achttien maakt 55,6 procent). In de Premier League komen sinds het ontslag van Frank Lampard bij Chelsea nog maar acht van de twintig managers uit Engeland zelf. Dat is 40 procent. Kleine toevoeging: met David Moyes (Schotland) en Brendan Rodgers (Noord-Ierland) hebben ook West Ham United en Leicester City een trainer uit het Verenigd Koninkrijk.

Als we naar Nederland kijken, zien we eenzelfde beeld als in Italië. Nu Willem II zich heeft ontdaan van Adrie Koster, zijn veertien van de achttien trainers afkomstig uit Nederland. Dat geldt overigens ook ‘gewoon’ voor interim-trainer Gery Vink van de Tilburgers. Het is nog de vraag uit welk land de definitieve opvolger van Koster komt. Voorlopig zijn vijftien van de achttien trainers Nederlands, dat is dus ruim 83 procent.

Exportproduct

Een andere conclusie is dat de eredivisieclubs over het algemeen niet héél ver voorbij de eigen landsgrenzen zoeken. De drie niet-Nederlandse trainers in de eredivisie komen (het zal u niet verbazen) allemaal uit Duitsland. Heracles Almelo, PSV en Vitesse hebben met Frank Wormuth, Roger Schmidt en Thomas Letsch allemaal voor een oosterbuurman gekozen. Daardoor bestaat een beetje het beeld dat Duitse trainers in het buitenland zéér gewild zijn, maar dat klopt niet helemaal.

In de grote vier competities (naast uiteraard de Bundesliga) is namelijk slechts één Duitse trainer aan het werk, en dat is Jürgen Klopp bij Liverpool. Daar kan overigens een tweede bij komen, aangezien het er sterk op lijkt dat Thomas Tuchel aan de slag gaat bij het eerder genoemde Chelsea, als opvolger van Lampard. Maar dan nog: met twee coaches in een grote buitenlandse competitie kunnen we ‘trainers’ dus niet bepaald het allergrootste exportproduct van Duitsland noemen.

Treffen Thomas Tuchel (links) en Jürgen Klopp elkaar binnenkort in de Premier League? © AFP

Dat geldt inmiddels ook niet meer voor Nederlandse trainers. Met Peter Bosz (Bayer Leverkusen) en Ronald Koeman (Barcelona) werken er slechts twee landgenoten in een topcompetitie. Op die ranking houdt Nederland dus gelijke tred met Duitsland, maar ook met Spanje (Mikel Arteta en Pep Guardiola werken bij Arsenal en Manchester City). Daarbij moet dus wel worden aangetekend dat er in die twee landen meer dan genoeg trainers zijn die in hun vaderlandse topcompetitie (Bundesliga en La Liga) wél op Europees topniveau werken.

Ook Oostenrijk (Ralph Hasenhüttl van Southampton en Oliver Glasner van VfL Wolfsburg) en Kroatië (de eerder genoemde Juric en AS Monaco-manager Niko Kovac) leveren twee trainers aan een grote competitie. Verrassend goed presteert Zwitserland, dat met Urs Fischer (Union Berlin), Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) en Christian Gross (Schalke 04) drie trainers levert aan de Bundesliga.

Koploper

Ook is er een eervolle vermelding voor Portugal. Met José Mourinho (Tottenham Hotspur), Nuno Espirito Santo (Wolverhampton Wanderers), Fonseca (AS Roma) en André Villas-Boas (Olympique Marseille, al zit hij op de schopstoel) zijn er vier trainers uit dat land werkzaam in een aansprekende competitie.

Mikel Arteta (links) en Pep Guardiola zijn nu concurrenten, maar waren bij Manchester City ooit collega's. © AFP

De absolute koploper van onze ‘ranking’ is echter verrassend genoeg Argentinië, dat niet minder dan vijf trainers levert aan Europese topcompetities. In Engeland werkt Marcelo Bielsa (Leeds United), terwijl Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) sinds kort ook weer werk heeft. In La Liga werken zelfs drie Argentijnen: Diego Simeone (Atlético Madrid), Eduardo Coudet (Celta de Vigo) en Jorge Almíron (Elche). Daarmee is Argentinië de winnaar van het ‘Trainers in het Buitenland-klassement’.

Laatste opvallende detail is dat Italië en Frankrijk (toch aardig grote voetballanden) allebei slechts één trainer hebben die in een andere topcompetitie buiten de ‘eigen’ competitie werken. Het gaat om Zinedine Zidane (Real Madrid) en Carlo Ancelotti (Everton). Ook voor deze landen geldt: in de Ligue 1 en de Serie A zijn het er een stuk meer. En tot slot, voor de volledigheid: Noorwegen (Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United), Noord-Ierland, Schotland, Hongarije, Denemarken, de Verenigde Staten, Servië, Armenië, Roemenië en Chili leveren allemaal één trainer aan een club uit ‘De Grote Vijf’.