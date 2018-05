Wenger neemt in stijl afscheid van thuispubliek

'De strijd om plek zes', zo zou het duel tussen Arsenal en Burnley genoemd kunnen worden. Het verschil vooraf was drie punten in het voordeel van Arsenal. Bij een overwinning van Burnley zou die strijd dus weer spannend kunnen worden.

Na rust kwam Arsenal niet meer in de problemen in de 606de wedstrijd van Wenger voor het thuispubliek. Sead Kolasinac, Alex Iwobi en nogmaals Aubameyang bepaalden de eindstand op 5-0. Arsenal is daardoor verzekerd van de zesde plek in de Premier League, die recht geeft op kwalificatie voor de Europa League. In dat toernooi werd Arsenal afgelopen donderdag in de halve finale uitgeschakeld door Atlético Madrid.