‘Wenger opvolgen? Genoeg te doen bij Feyenoord’

Argentijn Agüero op tijd fit voor WK

18:21 Sergio Agüero is zeer waarschijnlijk op tijd fit om met Argentinië op het WK in Rusland te spelen. Dat heeft Pep Guardiola, coach van Agüero's club Manchester City, gezegd. ,,Hij is vermoedelijk vier á vijf weken uitgeschakeld'', zei de Spanjaard. De wereldtitelstrijd begint op 14 juni.