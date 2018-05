Wenger wint laatste wedstrijd, City op 100 punten en Swansea degradeert

Arsenal had de afgelopen zeven uitwedstrijden in de Premier League verloren, waarmee het in 2018 de slechtst presterende club in uitduels was in de vier hoogste divisies in Engeland. Arsenal eindigt het seizoen als zesde en gaat volgend seizoen opnieuw de Europa League in. Dat geldt ook voor nummer vijf Chelsea, dat vorig seizoen nog kampioen van Engeland werd. Chelsea verloor in de laatste wedstrijd met liefst 3-0 bij Newcastle United, maar heeft nog wel een reddingsboei: als Liverpool op 26 mei de Champions League wint, schuift het Champions League-ticket door naar Chelsea.