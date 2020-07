Werder Bremen flikt het: Klaassen en co blijven in Bundesliga na thriller

Door Daniël Dwarswaard

Om de arm zit de aanvoerdersband. Bij afwezigheid van de geschorste captain en die andere oud-Ajacied Niklas Moisander is Davy Klaassen de kapitein van Werder Bremen. In een cruciale wedstrijd voor de club. Het zegt veel over de status van de Nederlander in Noord-Duitsland, in de zomer van 2018 binnengehaald als de grote man. Dat Klaassen zich nu terugvindt in het stadionnetje van FC Heidenheim had hij toen niet kunnen bevroeden, ambitieus als de club is.

Maar de realiteit is dat Bremen, dat slechts één seizoen níet in de Bundesliga speelde, op een miraculeuze wijze degradatie heeft afgewend. Een sportieve ramp was dat geweest. De ontsnapping is dus enorm. Werder leek in de reguliere competitie al op degradatie af te stevenen, maar speelde zich op de slotdag naar plek zestien.

En daardoor dus een play-off met FC Heidenheim, een dorpsclubje met de droom om ooit een keer Bundesliga te spelen. Maar Werder maakt de favorietenrol onder enorme druk waar. Vraag niet hoe. Na de 0-0 in Bremen nu een 0-1 winst. Met hulp, na drie minuten al, van Heidenheim-verdediger Norman Theuerkauf die in eigen doel pegelt. Dat was voor Bremen maar goed uit, want met uitzondering van het eerste kwartier speelt de ploeg belabberd. Alsof die vroege voorsprong geen lust, maar een last is. Vlak voor tijd maakte Heidenheim daarom nog 1-1 via Tim Kleindienst. Het werd billenknijpen en tijdrekken, maar Bremen maakte in de blessuretijd nog 1-2 via Augustinsson. De 2-2 uit een strafschop van Kleindienst deed er niet meer toe.

Bij degradatie van Werder was één ding helder geweest: Klaassen, één van de grootverdieners, zou Bremen dan verlaten. Een gedwongen bezuinigingsronde was onontkoombaar geweest. Ter illustratie: de begroting van Werder (rond de 130 miljoen euro) zou op het tweede niveau met maar liefst vijftig miljoen euro omlaag gaan. Nu is een langer verblijf van Klaassen bij Bremen een stuk reëler. De middenvelder heeft nog een doorlopend contract tot 2022.

Al zal er ondanks het matige jaar van Bremen interesse zijn voor Klaassen die wekelijks tot de betere spelers van Werder behoorde. In Duitsland is Klaassen al lang niet meer de aanvallende middenvelder zoals het grote publiek hem kent uit zijn succesvolle periode bij Ajax. Nee, bij Werder is Klaasen veel meer dan man van de balans op het middenveld. Lopen, lopen, lopen op het middenveld, veel minder vaak opduikend voor het doel van de tegenstander.

Toch is de link met Ajax áltijd aanwezig. Klaassen liet eerder al weten dat zij liefde voor de Amsterdams club onvoorwaardelijk is. Nu geniet hij eerst van de ontsnapping van Werder Bremen. Na een bescheiden feestje zullen de gedachten daarna richting de toekomst gaan.