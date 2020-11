Werder Bremen pakt punt tegen Köln met dank aan Chong

Niklas Moisander, voormalig speler van onder meer AZ en Ajax, bracht de bezoekers uit Keulen met een eigen doelpunt in de 67e minuut op voorsprong. Tien minuten voor tijd maakte Leonardo Bittencourt uit een strafschop gelijk nadat Sebastiaan Bornauw de bal met de hand had tegengehouden bij een voorzet van Tahith Chong.

De van Manchester United overkomen Nederlander was in het laatste kwartier in de ploeg gekomen bij Bremen. Hij had nog een kansje in de slotfase, maar schoot over.