Wereldelftal 2022: Virgil van Dijk tussen Lionel Messi, Kylian Mbappé én Erling Haaland

Hij is een jaar afwezig geweest. Vanwege de zware blessure die hem een groot deel van 2021 aan de kant hield, ontbrak Virgil van Dijk vorig jaar in het wereldelftal van het jaar. Maar nu staat hij er weer in. 52 procent van de lezers van het AD stemden op de centrale verdediger van Liverpool, waarmee hij onder anderen WK-revelatie Josko Gvardiol van Kroatië en RB Leipzig versloeg in de strijd om de titel ‘beste linker centrale verdediger van het jaar’.

Van Dijk is daarmee de enige Nederlander in het AD-wereldelftal van het jaar, dat wordt ‘gecoacht’ door de bondscoach van Argentinië. Lionel Scaloni kreeg vanwege de wereldtitel die hij met La Albiceleste pakte nipt de voorkeur boven Carlo Ancelotti, die met Real Madrid de Champions League won.



De keeper van Real Madrid haalde de selectie wèl. Thibaut Courtois kreeg, ondanks het matige WK met België, ruimschoots de voorkeur boven Emiliano Martinez, de held van Argentinië en keeper van Aston Villa. Veertig procent van de stemmers koos van Courtois, twintig voor Martinez.

De prestaties op het WK hebben ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor de beste rechtsback van 2022. Want dat werd Achraf Hakimi met overmacht. De Marokkaan van Paris Saint Germain was de leider van de grootste verrassing van het wereldkampioenschap in Qatar en dat leverde hem 67 procent van de stemmen op, waardoor hij ruimschoots voor de Engelsen Trent Alexander-Arnold en Kyle Walker eindigde.

Volledig scherm Achraf Hakimi. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Naast Van Dijk centraal achterin staat Manchester City-verdediger Ruben Dias. Hij versloeg nipt Raphaël Varane (Manchester United) en Antonio Rüdiger (Real Madrid). Links achterin staat Theo Hernandez. De Fransman werd dit jaar kampioen in Italië met AC Milan en haalde de WK-finale. Dat leverde hem 39 procent van de stemmen op, zeven procent meer dan Manchester City-back Joao Cancelo.

De enige Braziliaan in het AD Wereldelftal van het jaar is een verdedigende middenvelder. Casemiro, afgelopen zomer voor ruim zeventig miljoen van Real Madrid naar Manchester United gegaan, kreeg meer stemmen dan Bayern München-speler Joshua Kimmich. Casemiro staat op het middenveld tussen Kevin de Bruyne en Luka Modric in. De Belg van Manchester City en de Kroaat van Real Madrid kregen een overmacht van de stemmen op hun positie.

Maar nog groter was de overmacht van de rechterspits. Lionel Messi kreeg liefst 74 procent van de stemmen na zijn bijzonder succesvolle WK. De Argentijn stond in de laatste maanden van het jaar uiteraard in het middelpunt van de belangstelling door het winnen van het wereldkampioenschap in Qatar. Daardoor kon de AD-lezer niet om hem heen.

Volledig scherm Lionel Messi. © ANP / EPA

Om wie ze blijkbaar wèl heen konden, was de winnaar van de ballon d’or in 2022. Karim Benzema haalt het wereldelftal van het jaar namelijk niet. Erling Haaland krijgt de voorkeur in de spits. De 22-jarige Noor, voor 60 miljoen naar Manchester City verhuisd, maakt grote indruk voor zijn nieuwe club waar hij ook in de Premier League meer doelpunten maakt dan wedstrijden speelt.

Het elftal wordt gecompleteerd door Kylian Mbappé, die verre weg de meeste stemmen kreeg van alle genomineerden. De Fransman werd door 93 procent van de lezers gekozen als de beste linkerspits van 2022. De razendsnelle aanvaller van Paris Saint Germain hield daarmee onder anderen Vinicius Junior en Sadio Mané achter zich.

Daarmee zijn Frankrijk en België de twee landen die twee spelers in het elftal van het jaar hebben. Dat verder bestaat uit een Marokkaan, een Portugees, een Braziliaan, een Kroaat, een Argentijn, een Noor en met Van Dijk dus ook weer een Nederlander.

Trainer: Lionel Scaloni. Elftal: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Ruben Dias, Virgil van Dijk, Theo Hernandez; Casemiro, Kevin de Bruyne, Luka Modric; Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe.