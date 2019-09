Wereldsterren luiden Kompany uit bij Manchester City: de ster zelf is alleen geblesseerd

Mario Balotelli vormt mogelijk de grootste publiekstrekker. In zijn periode bij The Citizens haalde ‘Mad Mario’ met zijn strapatsen buiten het veld regelmatig de voorpagina’s van de boulevardkranten. Zo stak hij per ongeluk zijn huis in de brand door vuurwerk af te steken vanaf zijn balkon en deelde hij, verkleed als kerstman, geld uit in het centrum van de stad. In het Etihad Stadium bezorgt de herinnering aan hem de mensen nog altijd een glimlach.