Wereldwijd vergapen mensen zich aan ‘wonderploeg’ Manchester City: ‘Ze zijn hard op weg om het Barça van Guardiola te overtreffen’

met video Seizoen AC Milan dreigt als nachtkaars uit te gaan na nieuwe tik

AC Milan heeft tussen de duels met Internazionale in de halve finales van de Champions League in een onverwachte nederlaag moeten incasseren in de Serie A. De Italiaanse kampioen van vorig jaar ging met 2-0 onderuit bij degradatiekandidaat Spezia. AC Milan verloor woensdag het eerste duel met stadgenoot Inter met 2-0, dinsdag is in hetzelfde stadion de return.