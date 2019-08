Werner schiet RB Leipzig met hattrick naar derde zege

Scorende Babel ziet ploegge­noot ‘Gala’ diep in blessure­tijd winnende scoren

22:11 Ryan Babel sluit volgende week met een lekker gevoel aan bij het Nederlands elftal. De 32-jarige aanvaller droeg met een doelpunt bij aan de zege van Galatasaray bij Kayserispor: 2-3. Invaller Adem Büyük was de gevierde man in het elftal van trainer Fatih Terim, want hij maakte in de negende minuut van de blessuretijd het winnende doelpunt.