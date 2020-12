West Brom zet Slaven Bilic op straat na remise tegen City

Wel koploper in Spanje Real Sociedad speelt tegen Eibar voor derde keer op rij gelijk

13 december Real Sociedad is voor de derde keer op rij niet verder gekomen dan een gelijkspel in La Liga. De ploeg uit San Sebastian speelde ditmaal met 1-1 gelijk tegen Eibar. Real Sociedad nam wel weer de koppositie over van Atlético Madrid dat evenveel punten heeft, maar twee duels minder gespeeld.