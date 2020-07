West Ham blijft in degradatienood ondanks punt bij Newcastle

PREMIER LEAGUE Geld maakt niet gelukkig: gespendeer­de miljoenen op transfer­markt betalen zich nauwelijks uit

18:52 Dat clubs in de Premier League met miljoenen smijten op de transfermarkt, is algemeen bekend. Maar de bestede miljoenen van de afgelopen twee transferwindows zorgden niet altijd voor succes. Clubs die in degradatienood verkeren, zouden gezien hun transfruitgaven in de race moeten zijn voor een Champions League-ticket.