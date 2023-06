West Ham United is klaar voor Conference League-finale: ‘Dit betekent meer dan het spelen voor Engeland’

Waar voor veel Engelse voetbalclubs alleen deelname aan de Champions League telt, is dat voor West Ham United anders. De Londenaren schakelden vorige maand AZ uit in de halve finales van de Conference League en ruiken nu de eindzege in het derde Europese toernooi. Ook voor tegenstander Fiorentina is het en uitzonderlijke kans op een hoofdprijs.

Het is lang geleden dat West Ham en Fiorentina succesvol waren in Europa. Fiorentina won in 1961 de Europa Cup II, West Ham deed dat in 1965. De Engelse club investeerde vorig jaar zomer flink in de selectie en is qua omzet inmiddels de zevende club van Engeland. De prestaties blijven daarbij achter. West Ham eindigde dit seizoen teleurstellend als veertiende in de Premier League.

,,We spelen in Engeland in misschien wel de sterkste competitie. Het is niet vanzelfsprekend om je te plaatsen voor Europees voetbal. Daarom moeten we deze kans pakken”, aldus trainer David Moyes over de finale van woensdag in Praag. De winnaar van de finale platst zich voor de groepsfase van de Europa League. West Ham United strandde vorig seizoen in de halve eindstrijd van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt, de latere winnaar. ,,We kunnen dat nu als motivatie gebruiken”, sprak Moyes.

Bekende spelers uit de selectie van 1965 van West Ham zijn Bobby Moore, Geoff Hurst en Martin Peters. ,,Ik weet niet of we ooit een standbeeld zullen krijgen, aangezien we het hebben over drie Engelse legendes en West Ham-legendes”, aldus Moyes. ,,Maar er ontwikkelt zich een nieuwe generatie jonge supporters in het oosten van Londen. Als we ze nu iets kunnen geven om in te geloven, dat ze een finale kunnen halen en zelfs een finale kunnen winnen, dat zou alleen maar positief zijn. Ik geloof echt dat de spelers van nu een geweldige kans krijgen om door iedereen bij deze club herinnerd te worden.”

Voor aanvaller Jarrad Bowen voelt het als de grootste wedstrijd uit zijn loopbaan. ,Ik heb interlands voor Engeland gespeeld, maar ik denk dat dit meer betekent. We hebben dit met z’n allen bereikt en krijgen nu de kans een beker te winnen. Het zou heel veel betekenen voor ons en onze fans.”

Fiorentina, dat FC Twente in augustus uitschakelde in de play-offs van de Conference League, houdt zich vast aan een sterk slot van de competitie. Van de laatste vijftien competitieduels won het elftal van trainer Vincenzo Italiano er negen en eindigden er vier in een gelijkspel. “We kennen de kwaliteiten van West Ham United, maar we hopen wat zwakke plekken te hebben gevonden”, aldus Italiano.

