West Ham United-spits verkleed als sneeuwman rijdt Lamborghini voortuin in

Ancelotti geniet van debuut op Goodison Park

26 december Carlo Ancelotti heeft al heel veel meegemaakt in zijn lange trainerscarrière, maar de Italiaan stond versteld van de ontvangst die hij op ‘Boxing Day’ kreeg op Goodison Park. ,,Het was fantastisch, echt fantastisch”, zei de 60-jarige Ancelotti, die met luid applaus werd ontvangen door de fans van zijn nieuwe club Everton. ,,Het resultaat is het belangrijkste. Maar voor mij was dit ook een geweldige dag.”