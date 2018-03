Wie gaat Spanje van de wereldtitel houden?

1. Spanje

Wat als de oefenwedstrijd van Oranje tegen Spanje die deze week stond gepland toch door was gegaan? Waren we nu dan ook zo optimistisch gestemd over de nieuwe staat van het Nederlands elftal? We zullen het niet weten omdat Spanje uiteindelijk liever tegen het sterke Argentinië speelde. Misschien maar goed ook. Spanje walste gisteren over de Zuid-Amerikanen heen. Ok, Messi zat met een lichte blessure op de tribune, maar de 6-1 komt daardoor niet minder pijnlijk aan. Spanje wervelde met Isco en invaller Iago Aspas als grote blikvangers. Helemaal klaar voor de komende zomer in Rusland, zo lijkt het.



2. Brazilië

De schande van de 1-7 tijdens de halve finale op het WK tegen Duitsland is een open wond in de voetbalgeschiedenis van Brazilië. Gisteravond was het tijd voor een piepkleine revanche. Brazilië won in Duistland met 0-1 door een doelpunt van Gabriel Jesus. Een paar dagen eerder werd ook al simpeltjes gewonnen van Rusland (0-3). Onder bondscoach Tite plaatste Brazilië zich kinderlijk eenvoudig voor het WK. En dat is in het recente verleden wel eens anders geweest. Brazilië is met sterren als Willian en Coutinho terug aan het front.