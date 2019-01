Wie is Tahith Chong, de twaalfde Nederlander van Manchester United?

Jeugdinternational Chong kwam in het FA Cup-duel met Reading FC (2-0) in de 62ste minuut in het veld voor Juan Mata. Onder luid applaus van het publiek op Old Trafford liet hij meteen zijn klasse zien met een rush. De linkspoot, spelend met rugnummer 44, geldt sinds zijn komst van de jeugdopleiding van Feyenoord in 2016 als een van de grootste talenten van de club.



Een kruisbandblessure hield hem enige tijd aan de kant, maar eenmaal fit ging hij met zevenmijlslaarzen door de verschillende elftallen van de academie heen. Afgelopen seizoen werd hij uitgeroepen tot Talent van het Jaar. In de zomer gaf toenmalig trainer José Mourinho hem de kans zich te bewijzen in de voorbereiding in de Verenigde Staten. Hij kwam onder meer tegen Bayern München in actie.



Supporters, die filmpjes met acties van de aanvaller massaal deelden op sociale media, wachten tevergeefs op een officieel optreden in de hoofdmacht. In de Champions League zat hij tegen Juventus (0-1 nederlaag) voor het eerst op de bank. Na het ontslag van Mourinho groeiden zijn kansen aanzienlijk. Interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer liet bij zijn aanstelling weten eigen jeugd een podium te willen bieden.