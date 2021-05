Wijnaldum begint aan schitterend nieuw hoofdstuk: Barcelona wil middenvelder snel vastleggen

Georginio Wijnaldum hoopt nog voor het EK een knoop door te kunnen hakken over zijn sportieve toekomst. De 30-jarige Rotterdammer meldt zich deze week in Zeist bij Oranje en de kans is aanzienlijk dat hij dat doet als kersverse aanwinst van FC Barcelona.

Door Mikos Gouka



President Joan Laporta dubt nog over de toekomst van Ronald Koeman als coach van de Catalaanse topclub, maar over Wijnaldum is er bij Barcelona al lange tijd geen enkele twijfel. De club wil de speler zo snel mogelijk transfervrij overnemen van Liverpool om hem op het middenveld naast landgenoot Frenkie de Jong te posteren.

Liverpool zwaaide een geëmotioneerde Wijnaldum afgelopen weekeinde op schitterende wijze uit. De middenvelder had zijn aflopende contract in Liverpool best willen verlengen, maar alleen als er een langdurig contract voor hem klaar zou liggen. Daar wilde Liverpool niet aan.

Barcelona had al langer interesse in Wijnaldum. Toen Ronald Koeman afgelopen zomer naar Camp Nou verhuisde, stond de aanvoerder van Oranje al heel hoog op de verlanglijst van de Spaanse club. Wijnaldum was in mei 2019 één van de beulen van Barça in een legendarisch duel in de Champions League. Liverpool poetste mede door twee goals van Wijnaldum op Anfield Road een 3-0 uitnederlaag weg en bereikte de finale tegen Spurs. Het ontbrak in Barcelona lange tijd aan de financiële middelen om Wijnaldum weg te halen uit Engeland. Nu de speler transfervrij is, is dat probleem er uiteraard niet meer.

Volledig scherm Giorginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. © Pim Ras Fotografie

Humphrey Nijman, al sinds jaar en dag zaakwaarnemer en vertrouwenspersoon van de speler, werd gisteren bij de club gesignaleerd én gefotografeerd. Dat hij jurist Jan Kabalt aan zijn zijde had gaf wel aan dat het kamp Wijnaldum niet naar de Catalaanse hoofdstad was gereisd voor een oriënterend gesprek.

Koeman hamerde al lang op de komst van Wijnaldum, bij uitstek een topspeler die zijn weg kan cijferen als daar om wordt gevraagd. Bij Oranje leefde de bij Sparta en Feyenoord opgegroeide speler helemaal op onder leiding van Koeman. Dat er nu een serieuze kans is dat Koeman de club verlaat en Wijnaldum juist binnen wordt gehengeld, is wrang. Wijnaldum geniet, na wederom een lang seizoen in de Premier League, van een ultra korte vakantie alvorens hij zich vrijdag in Zeist meldt bij bondscoach Frank de Boer.

Volledig scherm Jürgen Klopp bedankt Georginio Wijnaldum voor bewezen diensten. © Pool via REUTERS

Hoewel er veel meer clubs hebben aangeklopt bij Nijman, is Barcelona het meest slagvaardig. Al is er nog geen sprake van een getekende overeenkomst of een geslaagde medische keuring. Voor Frank de Boer zou het een opsteker zijn als Wijnaldum nog voor het trainingskamp van Oranje volgende week in het Portugese Lagos zekerheid heeft over zijn sportieve toekomst. Het zou betekenen dat de focus vol op het EK kan.

Voor Wijnaldum zou een stap naar Spanje een geweldig nieuw hoofdstuk in zijn zorgvuldig opgebouwde loopbaan betekenen. In 2011 verruilde hij Feyenoord voor PSV. Vier jaar later ging hij naar Newcastle United om vervolgens bij Liverpool, dat een kleine dertig miljoen voor hem uittrok, uit te groeien tot een internationale topspeler. In de Premier League liet hij zien wat hij kon met de landstitel en de winst van de Champions League als hoogtepunten. In La Liga, waar een compleet andere voetbalcultuur heerst, zou hij kunnen laten zien dat hij ook zijn stempel kan drukken op een Spaanse topclub. Er ligt een contract tot de zomer van 2024 klaar in Spanje. In Rotterdam hopen ze dat de Rotterdammer vervolgens terugkeert naar de Kuip. Al is dat allemaal nog heel ver weg.