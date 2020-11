Wijnaldum: Ik denk dat dit een van onze beste wedstrijden was

,,Ik denk dat dit een van onze beste wedstrijden was", blikt de matchwinner terug. ,,In de eerste minuten waren we niet scherp en konden ze direct een goal maken, maar verder was het vandaag wel goed. Alleen in de omschakeling kan het bij ons beter. Soms staan we gewoon niet goed. Waar dat mee te maken heeft? Het is lastig om erop te trainen. We hebben weinig tijd om tussen alle wedstrijden door samen dat soort dingen te oefenen. We moeten die stappen wel zo snel mogelijk gaan maken als we mee willen spelen om de prijzen op het EK.”