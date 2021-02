Wijnaldum snapt criticasters wel na nieuwe dreun: ‘We moeten niet in slachtofferrol duiken’

SamenvattingTrainer Jürgen Klopp hoefde niet lang na te denken over de oorzaak van de nederlaag van zijn Liverpool tegen Everton (0-2). ,,We hebben gewoon knullig verdedigd”, zei hij. ,,En die paar kansen die we kregen, hebben we niet afgemaakt.”

De Braziliaanse aanvaller Richarlison van Everton profiteerde al in de derde minuut van slecht verdedigen van Ozan Kabak. Gylfi Sigurdsson benutte in de slotfase een strafschop, nadat Trent Alexander-Arnold de doorgebroken Dominic Calvert-Lewin onhandig ten val had gebracht.

Liverpool verloor de vierde thuiswedstrijd op rij in de Premier League. Dat was sinds 1923 al niet meer voorgekomen. Liverpool had de vorige 23 ontmoetingen met Everton niet verloren. De laatste nederlaag in de Merseyside-derby dateerde van 2010. ,,Deze nederlaag doet pijn van binnen”, zei Klopp. ,,Maar we moeten alles rustig analyseren en bespreken. Daarna moeten we sterker terugkomen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Quote Laten ze nu alsje­blieft ophouden met te zeggen dat ‘Van Dijk out is’. Ik word al ziek als ik het mezelf hoor zeggen... Jamie Carragher De regerend kampioen moet inmiddels vrezen dat het naast rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League gaat grijpen. De achterstand op Chelsea, de huidige nummer 4, is opgelopen tot 3 punten.



Liverpool mist nog steeds de geblesseerde verdedigers Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip en Fabinho. Aanvoerder Jordan Henderson moest zich al na 30 minuten laten vervangen. ,,Hij heeft een liesblessure”, zei Klopp. ,,Het ziet er niet goed uit, maar we moeten de uitslag van een scan afwachten. Zo gaat het al het hele seizoen bij ons.”

Dat Liverpool zich nu al maanden verschuilt achter excuses dat Van Dijk, Gomez, Matip en Fabinho ontbreken, schiet bij analytici in Engeland in het verkeerde keelgat. Jamie Carragher, nota bene een Liverpool-legende, schuift wekelijks aan bij Sky Sports. Hij kan de excuses niet meer horen. ,,Liverpool was tegen Everton zo ongelooflijk slecht. Ze kregen alles wat ze verdienden. En laten ze nu alsjeblieft ophouden met te zeggen dat ‘Van Dijk out is’. Ik word al ziek als ik het mezelf hoor zeggen...”

Carragher kreeg volgens The Mirror bijval van Georginio Wijnaldum. ,,Spelers tijdens het seizoen kwijtraken door blessures heeft ons pijn gedaan, maar laten we niet in de slachtofferrol duiken. We moeten gewoon met die situatie omgaan en niet te veel medelijden hebben met onszelf.”

Volledig scherm Georginio Wijnaldum. © AFP

Volledig scherm Een boze Jürgen Klopp. © AP