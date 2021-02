Wijnaldum, Ziyech, De Jong, De Vrij en De Ligt mogen weer los in midweekse krakers

Dinsdag

20.45 uur: Internazionale - Juventus

Vorige week de kwartfinales in de Coppa Italia, vanavond en morgen al de halve finales. Wel zijn er nu ook returns, dus volgende week worden de twee finalisten pas bekend. Vorige week zorgde Christian Eriksen met een vrije trap in de 97ste minuut voor de winnende 2-1 tegen AC Milan, nadat Zlatan Ibrahimovic al van het veld was gestuurd. Krijgen we vanavond weer vuurwerk te zien in San Siro? Matthijs de Ligt is weer volledig hersteld van corona en mag het gaan opnemen tegen Romelu Lukaku, terwijl Stefan de Vrij mag proberen Cristiano Ronaldo af te stoppen.



21.15 uur: Manchester United - Southampton

Ook weer een vol midweeks programma in de Premier League, met vanavond vier wedstrijden. Manchester United moet winnen van Southampton om in het spoor van koploper Manchester City te blijven. United stond er twee weken terug uitstekend voor, maar speelde met 0-0 gelijk bij Liverpool en Arsenal. Volgens Gary Neville en Jamie Carragher (bij Sky Sports) ontbreekt bij United nog het geloof dat een kampioenschap echt mogelijk is dit seizoen. ,,Manchester City is niet zo goed als het in voorgaande jaren was en ook Liverpool heeft flinke problemen, vooral achterin. Dit seizoen kan het dus echt", zijn zij van mening. Aan het team van Ole Gunnar Solskjaer om vanavond de druk op Manchester City weer te verhogen. De ploeg van Pep Guardiola speelt woensdagavond (19.00 uur) uit bij nummer zestien Burnley.

Volledig scherm © REUTERS

Woensdag

20.45 uur: Napoli - Atalanta

De andere halve finale in de Coppa Italia gaat tussen Napoli en Atalanta. Napoli won de Italiaanse beker vorig seizoen door Juventus na strafschoppen te verslaan. Een jaar eerder verloor Atalanta in de finale van Lazio. Atalanta won alleen een prijs in 1963 (de Coppa Italia), dus de ploeg van Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers zal optimaal gemotiveerd zijn om de fans in Bergamo weer te laten dromen van sportief succes.



21.00 uur: Granada - FC Barcelona

FC Barcelona won vijf duels op rij en is al tien duels ongeslagen, maar de achterstand op koploper Atlético Madrid is nog altijd tien punten. De ploeg van Diego Simeone heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld dan Barcelona en Real, dus lijkt af te koersen op de landstitel. Nu Atlético en Real al uit de Copa del Rey zijn geknikkerd door clubs van het derde niveau, is Barcelona de grote kanshebber in de Spaanse beker. Woensdagavond wacht met Granada wel een vervelende tegenstander in de kwartfinale, maar met de makkelijk scorende Frenkie de Jong (vijf goals de laatste anderhalve maand) en de weer gemotiveerde Lionel Messi is het team van Ronald Koeman uiteraard de grote favoriet om door te gaan. Net als in Italië zijn er pas returns in de halve finales.



21.15 uur: Liverpool - Brighton & Hove Albion

Door knappe zeges bij Tottenham Hotspur en West Ham United (twee keer 1-3) is Liverpool weer aangehaakt in de titelrace. De kampioen van vorig seizoen heeft nog wel vier punten achterstand op Manchester City, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Het team van Pep Guardiola (dat twaalf duels op rij heeft gewonnen) komt komende zondag op bezoek op Anfield, dus Jürgen Klopp weet wat zijn spelers te doen staat: eerst winnen van Brighton & Hove Albion, dan pas denken aan de topper. De ploeg van Joël Veltman en Davy Pröpper staat zeventiende, maar wel zeven punten boven de streep.

Volledig scherm Sam Lammers scoorde begin dit seizoen nog tegen Napoli. © REUTERS

Donderdag

21.00 uur: Tottenham Hotspur - Chelsea

Twee maanden geleden leken Spurs en Chelsea nog serieuze kandidaten in de Premier League. Inmiddels hebben de clubs uit Londen een achterstand van 11 punten op koploper Manchester City en lijkt de titel wel uit zicht. Spurs staat zesde, Chelsea staat zevende met ook nog een wedstrijd meer gespeeld. Thomas Tuchel mag het in zijn eerste topper in Engeland dus gaan opnemen tegen José Mourinho, die zijn ploeg extra op scherp zal zetten in de altijd beladen derby. Spurs moet het wel doen zonder Harry Kane, die dit seizoen ook belangrijk is als aangever op Heung-Min Son. Steven Bergwijn wacht na 22 wedstrijden nog altijd op zijn eerste treffer van dit seizoen.

Volledig scherm © AP