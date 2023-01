‘Witte broer’ Franz Beckenbauer ziet af van bijwonen begrafenis Pelé

Pelé en Beckenbauer speelden in de jaren zeventig van de vorige eeuw samen bij New York Cosmos. Volgens de Duitse oud-verdediger, die wereldkampioen werd met Duitsland als speler in 1974 en als bondscoach in 1990, noemde Pelé hem “mijn witte broer”. ,,Hij was ook als een broer. We hadden de laatste jaren minder contact omdat we allebei ziek waren, maar zo’n vriendschap duurt een leven lang. De mooie herinneringen blijven.”