Witte rook in Spanje: La Liga begint op 11 juni weer met derby van Sevilla

De Jong vs GuardadoOok in Spanje is er witte rook over de herstart van de competitie. Met Sevilla - Real Betis gaat La Liga op donderdag 11 juni weer van start met de derby van Sevilla. Iets meer dan een maand later, op 19 juli, moet de competitie beëindigd zijn. Er moeten dus in iets meer dan een maand tijd liefst negen speelrondes worden afgewerkt.