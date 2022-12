WK voetbal 2022 | Programma kwartfinales, de weg naar de finale én alle uitslagen in Qatar

Colombiaan­se profvoet­bal­ler Andrés Balanta (22) overlijdt op training in Argentinië

De Colombiaanse voetballer Andrés Balanta is op 22-jarige leeftijd bij een training van zijn club Atlético Tucumán overleden. De middenvelder zakte in elkaar en overleed, meldde de nummer vijf van de hoogste Argentijnse competitie. De doodsoorzaak is nog onduidelijk.

