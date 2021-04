Woedende Koeman loopt hoofdschuddend weg bij interview: ‘Waarom is er een VAR in Spanje?’

,,Als iedereen de wedstrijd gezien heeft denk ik dat je erg ontevreden bent over twee beslissingen van de scheidsrechter als je uit Barcelona komt", beklaagde Koeman zich over de arbiter. Hij wees daarbij onder meer naar het moment in de slotfase waarbij Martin Braithwaite door Ferland Mendy binnen het zestienmetergebied naar de grond werd getrokken. ,,Maar ik moet ook zeggen dat wij de eerste helft niet goed hebben gespeeld. Niet aanvallend en niet verdedigend. In de tweede helft was het al een stuk beter", aldus de Nederlandse coach bij Movistar.

Toch kon Koeman, die aangaf nog steeds optimistisch te zijn over de titelkansen, het niet laten om het weer over de arbitrage te hebben. ,,Het enige wat ik vraag is om beslissingen te corrigeren. Ik weet niet waarom er in Spanje een VAR is? Er zijn scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en een VAR. Ik snap nog steeds niet hoe het werkt hier in Spanje. De overtreding was heel duidelijk, maar we moeten het accepteren en zwijgen. Ik wil niet zeggen dat we hebben verloren door de scheidsrechter, maar er waren zeker beslissingen die het resultaat hebben beïnvloed.”