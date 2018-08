Woedeuitbarsting Poyet zorgt voor ontslag bij Bordeaux

Poyet ging volledig uit zijn dak, omdat zijn spits Gaëtan Laborde enkele uren voor de wedstrijd aan Montepellier werd verkocht. Eerder werd al Malcom (voor 24 miljoen euro naar Barcelona) verkocht, maar werd er vervolgens niet geïnvesteerd.



,,Het is een schande”, foeterde de Uruguayaan. ,,Ik smeekte om hem niet te verkopen tot we een vervanger hadden. Bij mijn aankomst in het hotel was Gaëtan er niet. Na een telefoontje bleek hij in Montepellier te zitten - niemand vertelde me iets.”



Een kokende Poyet dreigde zelfs met een vertrek. ,,Dit is de ergste dag sinds mijn komst bij deze club. Echt, ik heb geen zin meer om verder te doen. Morgen (vandaag, red.) spreek ik met mijn makelaar. Daarna neem ik een beslissing over mijn toekomst.” Die beslissing heeft Poyet uiteindelijk niet hoeven nemen. Volgens Franse media is de trainer door Bordeaux al vroeg in het seizoen aan de kant gezet.