Wolfsburg en Weghorst winnen ook eerste Champions League-duel zonder Van Bommel

Weghorst na coronabe­smet­ting klaar voor rentree bij Wolfsburg

Wout Weghorst is beschikbaar voor VfL Wolfsburg in het duel in de Champions League van dinsdag met Red Bull Salzburg. De spits zat twee weken in quarantaine na een coronabesmetting. ,,Wout heeft getraind. Het zag er goed uit, maar we moeten afwachten hoe hij reageert”, vertelde trainer Florian Kohfeldt, de opvolger van de vorige week ontslagen Mark van Bommel.

1 november