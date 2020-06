Wolverhampton Wanderers duwt Aston Villa nog dieper in degradatienood

Actief in FA Cup én CL De Bruyne ziet nog genoeg kansen met City: ‘We doen het toch niet onaardig’

14:35 De Engelse landstitel mag dan vergeven zijn aan FC Liverpool, Kevin De Bruyne beschouwt het seizoen voor Manchester City bepaald nog niet als verloren. In de Premier League is de tweede plaats het hoogst haalbare, maar de ploeg van coach Pep Guardiola is nog actief in de Champions League en de strijd om de FA Cup.