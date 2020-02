Wonderschone treffer Donk imponeert Galatasaray-coach Terim

De 33-jarige Donk, opnieuw basisspeler bij de Turkse topclub, ving na 21 minuten de pass van Bredanaar Ömer Bayram met z'n borst op om vervolgens met een halve omhaal goalie Ismail Cipe te kloppen. Fatih Terim was duidelijk onder de indruk van de treffer en liet dat ook blijken (zie tweet onderaan).



Naast Donk zorgen Adem Büyük en Sofiane Feghouli (tweemaal) voor de andere treffers namens Galatasaray. Muris Mesanovic redde de eer namens Kayserispor, waar Ben Rienstra een basisplaats had. Galatasaray stijgt door de zege naar plaats zes in de Süper Lig, waar de verschillen bovenin erg klein zijn. Sivasspor staat na twintig duels aan kop met vijf punten meer dan Gala.