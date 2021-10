Wordt kraker met Atlético laatste duel Koeman? ‘Dat is een vraag voor morgen’

Koeman wil tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met landskampioen Atlético Madrid niet te veel ingaan op de vraag of een nederlaag het einde bij Barça betekent. ,,Dat is een vraag voor morgen. Ik ben niet het belangrijkste, maar het team. Ik ben hier uit liefde voor de club, ben gekomen in een uiterst complexe situatie and het wordt met de dag lastiger. Iedereen heeft een mening, maar het enige waar ik mij mee bezighoudt is het voorbereiden van de spelers op de wedstrijd.”

En: zou een andere coach meer uit dit team kunnen halen? ,,Dat weet ik niet", antwoordt Koeman. ,,We werken met veel jonge mensen. Er wordt veel over het systeem gesproken en dat komt omdat andere spelers beschikbaar zijn. Ik heb nu geen buitenspelers, bijvoorbeeld. Als ik een flinke zak met geld had, dan zat Lionel Messi hier nog en zou ik andere spelers opstellen om meer te kunnen domineren en druk te zetten. Als coach moet je het doen met het materiaal dat je hebt. Ik word er een beetje moe van dat ik mijn manier van werken moet verdedigen. Ooit zal ik vertellen wat ik allemaal denk.”

De relatie met president Joan Laporta verloopt moeizaam. Ook nu krijgt Koeman daar vragen over. ,,Ik ga hier niets over zeggen.”

Lijstje met opvolgers Koeman

Bondscoach Roberto Martinez van België wordt vaak genoemd als mogelijke opvolger van Koeman. De 48-jarige Martinez wilde vrijdag bij de presentatie van zijn selectie voor de finaleronde van de Nations League niet ingaan op de geruchten. ,,We zijn hier niet om te praten over geruchten over mijn toekomst, we zijn hier om de ploeg aan te kondigen”, aldus Martinez. ,,De focus van de ‘Rode Duivels’ moet nu op de Final Four van de Nations League liggen en niets anders.”



Ook Xavi en Andrea Pirlo staan op het lijstje. In de ogen van de clubleiding zou Antonio Conte als tussenpaus kunnen dienen, net als Ralf Ragnick, die daarna plaats zou maken voor Thomas Tuchel van Chelsea. Hij zou dan volgende zomer naar Camp Nou moeten komen, schrijft Mundo Deportivo.

Alba terug, Pedri haakt af

De 18-jarige Pedri maakte midweeks in de Champions League tegen Benfica zijn rentree na een blessure, maar de Spaanse international heeft nu weer een hamstringblessure. Linksback Jordi Alba keert wel terug in de selectie van Koeman.

De 32-jarige international ontbrak de afgelopen weken vanwege fysieke problemen. Oud-Ajacied Sergiño Dest, doorgaans rechtsback, speelde de laatste wedstrijden noodgedwongen links achterin. Koeman mist naast Pedri ook de al langer geblesseerde aanvallers Sergio Agüero, Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé. Ansu Fati en Sergi Roberto zijn wel terug.

Afgang bij Benfica

Barcelona verloor woensdag met 3-0 bij Benfica. De ploeg van Koeman moest het eerder al met dezelfde cijfers afleggen tegen Bayern München. Volgens Spaanse media is het een kwestie van tijd tot de oud-bondscoach van Oranje moet vertrekken. Koeman ontbreekt zaterdag vanwege een schorsing op de bank tegen landskampioen Atlético. Zijn assistent Alfred Schreuder is in Madrid de eindverantwoordelijke, net als afgelopen week tegen Levante. Toen won Barcelona met 3-0, mede dankzij doelpunten van Memphis Depay en Luuk de Jong.

Atlético Madrid - FC Barcelona begint zaterdagavond om 21.00 uur. De kraker is via deze site live te volgen.

