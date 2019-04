Wotte mogelijk toch door bij Marokko na diskwalificatie Congo

Door Maarten Wijffels



Bij Congo deed een niet speelgerechtigde speler mee. Deze aanvoerder Arsene Zola stond ingeschreven met een paspoort met als geboortejaar 1997. In het verleden speelde de Congolees echter toernooien met een paspoort waarin hij geboortejaar 1996 had.



De Marokkaanse bond tekende na de uitschakeling protest aan bij de overkoepelende CAF en met succes. ,,Ik praat volgende week met de Marokkaanse bond over de situatie die nu is ontstaan, want in principe loopt mijn contract nu gewoon door”, zegt Wotte.



De Nederlander werkt sinds 2015 bij de Marokkaanse bond, waar hij verschillende nationale jeugdselecties onder zijn hoede had. Met Marokko onder 23 was Wotte nu begonnen aan de kwalificatie voor de komende Afrika Cup, waarop ook deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio kan worden verdiend. Volgens afspraak stopt zijn contact op het moment van uitschakeling. Dat leek het geval toen de Marokkaanse ploeg over twee duels met 1-2 verloor van Congo, dat nog wel in beroep kan gaan tegen de nu uitgesproken diskwalificatie.