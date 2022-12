Wout Weghorst helpt Besiktas met doelpunt in slotfase aan een punt

Gaziantep was een kwartier eerder op voorsprong gekomen door een treffer van de Braziliaan Joao Figueiredo. Besiktas neemt in de Turkse competitie de zevende plaats in met een achterstand van zes punten op koploper Fenerbahçe. Galatasaray, dat om 17.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen Istanbulspor begint, neemt die koppositie bij winst over.



Weghorst, die dit seizoen wordt gehuurd van Burnley, staat nu op acht goals in zestien wedstrijden voor de Turkse topclub. Zijn contract bij Burnley, de huidige koploper in het Championship, loopt tot medio 2025.