Wout Weghorst maakt indruk op coach en Engelse media: ‘Als kind droom je ervan om te scoren in de Premier League’

De achterstand van nummer negentien Burnley op de veilige zeventiende plek, in bezit van Newcastle United, is nog altijd vijf punten. Toch is er met de komst van Weghorst, tegen Brighton goed voor een goal én assist, meer optimisme binnen de club. ,,Wout is hier gekomen en heeft het fantastisch gedaan voor ons. Ik heb hem op de training aan het werk gezien en ik zou verbaasd zijn als hij niet meer goals voor ons zou scoren. Hij zorgt voor een frisse wind en hij werkt hard voor het team. Hij is een topprofessional", zo zei coach Sean Dyche na de 0-3 zege.

Weghorst had al tegen Watford, Manchester United en Liverpool gespeeld. Tegen Manchester United zorgde de Nederlander voor een sublieme assist, waarna hij tegen Liverpool wat ongelukkiger speelde en uitviel. Tegen Brighton beleefde hij dan eindelijk zijn primeur: ,,Het is een geweldige dag. Het was een mooie aanval en ik maakte 'm af. Als je 'm raakt, weet je dat ‘ie erin gaat", aldus Weghorst op de website van Burnley.

,,De afgelopen week tegen Liverpool was het duidelijk dat ik al enkele goede kansen had. Ik wil de club helpen en ze met goals terugbetalen. Nu hebben we drie belangrijke punten gepakt. We hebben nog steeds een lange weg te gaan, maar dit is een goede stap", aldus Weghorst, die bij de BBC toevoegde dat zijn goal een droom was die uitkwam: ,,Als kind droom je ervan om te scoren in de Premier League. Dit is een speciaal moment.”

Door verschillende Britse media wordt Weghorst als dé reden gezien voor een mogelijke opleving van Burnley. ,,Ze hebben met Weghorst een aanvaller in de punt die nu na zijn eerste goal pas echt los zal komen", schrijft Sky Sports, dat de Oranje-international beloont met een 8. Ook bij de BBC krijgt Weghorst de titel Man of the Match: ,,Weghorst maakte het verschil aan de zuidkust en heeft een heel positieve start gemaakt. Hij maakte het de verdedigers heel lastig en bekroonde dat met zijn eerste goal.”

,,Weghorst bewijst dat je Burnley nog niet af kunt schrijven. Het monster veranderde in de Grote Vriendelijke Reus toen hij na zijn eerste goal vocht tegen tranen van geluk", schrijft The Sun. The Daily Mail beloonde de Nederlander zelfs met een 9 ,,Een indrukwekkende Weghorst biedt Burnley weer hoop.”

