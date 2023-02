Xavi kan geschiedenis schrijven: FC Barcelona houdt het potdicht achterin

Het seizoen is net over de helft, maar in La Liga lijkt de competitie al beslist. FC Barcelona draait in eigen land onder trainer Xavi een uitstekend seizoen. De Catalanen hebben in eigen land acht verliespunten minder dan aartsrivaal Real Madrid. Dit komt onder meer door de ijzersterke defensie. Doelman Ter Stegen moest pas zeven keer vissen. Een defensief record ligt voor het oprapen.

Manchester United-legende Sir Alex Ferguson zei ooit: ,,Aanvallers winnen wedstrijden voor je en verdedigers winnen kampioenschappen voor je.” Dit lijkt nu ook uit te komen bij FC Barcelona en dat zorgt voor bijzondere taferelen.

Gisteravond won Barcelona op bezoek bij Villarreal (zie hieronder de 0-1 van Pedri) en dat zonder een doelpunt te incasseren (een ‘clean sheet’). Het betekent dat de koploper van Spanje al voor de zestiende keer de nul houdt in 21 competitiewedstrijden. Als Frenkie en co dit volhouden eindigt Barça op twaalf of dertien tegendoelpunten en op 29 clean sheets. Dit zou niet alleen betekenen dat Barcelona het clubrecord verpulvert, maar de selectie van Xavi breekt in dat geval ook het competitierecord.

Het aantal tegengoals in het lopende seizoen komt neer op een gemiddelde van slechts 0,33 per wedstrijd. Het huidige record van de Catalanen, na een volledig seizoen, staat op 0,55. Dat betekende in seizoenen 2010/2011 en 2014/2015 een totaal van 21 tegengoals.

Het record van minste tegengoals per wedstrijd (0,47) in La Liga staat op naam van Deportivo de La Coruña (1993/1994) en Atlético Madrid (2015/2016). Dat waren over 38 wedstrijden 18 tegengoals.

FC Twente

In Nederland is FC Twente momenteel de club met het minste aantal tegengoals. De ploeg van uittredend trainer Ron Jans incasseerde tot dusver dertien goals in de eredivisie. Als de Tukkers vanaf nu geen goal meer toelaten eindigen ze met het eredivisierecord dat in seizoen 1971/1972 door Twente zelf werd behaald. Dit is een mooi streven, maar tegelijkertijd schier onmogelijk. Met het record staat de huidig nummer vijf van Nederland tweede op de ranglijst aller tijden wat betreft minste aantal tegengoal per wedstrijd (kijkend naar de top-5 competities + eredivisie).

Sardinische recordhouder

Geen club uit een van de vijf grote competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) plus de eredivisie kreeg echter zo weinig doelpunten tegen in een seizoen als Cagliari. De club van het eiland Sardinië sloot het voetbaljaar 1969/1970 af met slechts elf tegengoals in dertig wedstrijden (een gemiddelde van 0,37) en is daarmee de verrassende koploper in de lijst zoals hieronder te zien. Het leverde Cagliari destijds de enige Italiaanse titel op in de clubhistorie. Momenteel speelt de club op het tweede niveau, in de Serie B.

De cijfers van La Liga

