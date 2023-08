Xavi Simons helpt RB Leipzig met eerste goal en assist in Bundesliga aan ruime zege op Stuttgart

De bezoekers uit het zuiden van Duitsland kwamen via Serhou Guirassy na 35 minuten nog op voorsprong in de Red Bull Arena in Leipzig. De jonge en energieke ploeg van trainer Marco Rose stelde teleur in de eerste helft, maar draaide het na rust volledig om met vijf treffers. Na doelpunten van Benjamin Henrichs, Dani Olmo, Loïs Openda en Kevin Kampl zorgde Xavi Simons in de 76ste minuut voor de 5-1 eindstand.



Na een goede steekpass van Openda ging Simons alleen op Alexander Nubel af, maar die bracht nog knap redding. De bal kwam daarna terug bij Simons, die vervolgens met rechts wel het doel wist te vinden en zijn doelpunt uitbundig vierde met zijn teamgenoten. Simons had ook de assist gegeven bij de 2-1 van de Spaanse spelmaker Dani Olmo, die in topvorm verkeert aan het begin van het nieuwe seizoen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Simons was vorig seizoen bij PSV goed voor 22 doelpunten en 12 assists in 48 wedstrijden in alle competities. In de eredivisie deelde hij de topscorerstitel met FC Utrecht-spits Tasos Douvikas met negentien competitiegoals.

RB Leipzig was het nieuwe seizoen in de Bundesliga vorige week nog begonnen met een 3-2 nederlaag bij Bayer Leverkusen, waar Jeremie Frimpong de score toen opende. Simons werd toen in de 62ste minuut naar de kant gehaald. Twee weken geleden speelde de viervoudig Oranje-international nog 78 minuten tegen Bayern München, dat door een hattrick van Dani Olmo met 0-3 werd verslagen in de Allianz Arena in de strijd om de Duitse Supercup. RB Leipzig won de afgelopen twee seizoenen de Duitse beker, maar wil dit seizoen ook tot het einde meedoen in de titelstrijd in de Bundesliga.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

RB Leipzig verkocht deze zomer met verdediger Joško Gvardiol (Manchester City), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Christopher Nkunku (Chelsea) en Alexander Sørloth (Villarreal) voor 240 miljoen euro aan spelers. Daarvan werd 150 miljoen euro weer uitgegeven aan nieuwe spelers. Naast Loïs Openda (voor 38,5 miljoen euro van RC Lens) en Xavi Simons (gehuurd van Paris Saint-Germain) kwamen ook Castello Lukeba, Christoph Baumgartner, Benjamin Sesko, Nicolas Sewald en El Chadaille Bitshiabu deze zomer naar Leipzig.

Volledig scherm Xavi Simons juicht na zijn eerste goal voor RB Leipzig. © AP

Chelsea wint met invaller Ian Maatsen van Luton Town

Chelsea heeft in zijn derde wedstrijd van het seizoen de eerste overwinning geboekt. De ploeg van de nieuwe trainer Mauricio Pochettino versloeg op Stamford Bridge in Londen het gepromoveerde Luton Town met 3-0.

Chelsea had de eerste wedstrijd van het seizoen gelijkgespeeld tegen Liverpool (1-1), waarna een 3-1 nederlaag bij stadgenoot West Ham United volgde. Tegen Luton Town, dat voor het eerst sinds 31 jaar weer op het hoogste niveau speelt, zorgde Raheem Sterling ervoor dat de drie punten op Stamford Bridge bleven.

Sterling opende in de zeventiende minuut de score op aangeven van Malon Gusto. De Engelse aanvaller maakte halverwege de tweede helft de 2-0, na opnieuw een assist van Gusto. Op aangeven van Sterling zette Nicolas Jackson een kwartier voor tijd de eindstand op het bord: 3-0.

Bij Chelsea viel de Vlaardingse linksback Ian Maatsen in de slotfase nog in voor Ben Chilwell, waarna hij al snel nog een gele kaart pakte. Tahith Chong werd in de 77ste minuut gewisseld bij Luton. De van Norwich City overgekomen doelman Tim Krul zat op de bank bij de bezoekers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Xavi Simons dribbelt voorbij Dan-Axel Zagadou van VfB Stuttgart. © AFP

Programma, uitslagen en stand Bundesliga

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Duitse competitie. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s.