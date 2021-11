Xavi verwacht meer van Frenkie en rekent ook op Luuk de Jong: ‘Iedereen begint op nul’

De 41-jarige coach uit Terrassa won de afgelopen twee jaar al zeven prijzen in Qatar met Al Sadd, maar zal zaterdagavond pas voor het eerst in zijn trainersloopbaan alle schijnwerpers op zich gericht hebben. Op de persconferentie in aanloop naar de stadsderby hield de voormalig middenvelder zich nog op de vlakte, ook toen hij gevraagd werd naar de drie Nederlanders in zijn selectie.

Xavi prees de veelzijdigheid van Memphis Depay: ,,Hij is een zeer belangrijke speler voor ons. Hij moet zich betrokken voelen bij het spel en als hij plezier heeft, is hij in zijn beste doen.”

Xavi zou graag zien dat Frenkie de Jong vaker in het strafschopgebied van de tegenstander komt. ,,We moeten voor hem de voorwaarden creëren waarin hij het verschil kan maken, want hij is een bijzondere speler.”

Hij vertelde dat Luuk de Jong ook zijn kansen zal krijgen. De spits kwam op voorspraak van de ontslagen Ronald Koeman op 31 augustus naar Barcelona, maar twee maanden later werd Koeman al ontslagen. ,,We hebben iedereen nodig. Ja, natuurlijk ook Luuk. We hebben nu alles en iedereen nodig. Iedereen moet voorbereid zijn, want ze beginnen vanaf nul met de nieuwe technische staf. Voorlopig passen alle spelers in ons plan", zei Xavi, die ook inging op de komst van zijn oud-teamgenoot Dani Alves (38) afgelopen week. ,,Hij is nog altijd een spectaculaire voetballer, qua techniek en beleving een van de beste spelers die ik ooit heb gezien. Helaas mag hij in januari pas voor ons spelen.”

Xavi nam in 2015 afscheid van Barcelona. 2373 dagen later viert hij zaterdag zijn rentree als trainer bij zijn geliefde club. Xavi staat voor een zware opgave. Barcelona staat slechts negende in La Liga en heeft al tien punten minder dan Real Madrid en elf minder dan koploper Real Sociedad. Geld voor aankopen in de winterstop ontbreekt vooralsnog.

Eind oktober zaten er maar 38.000 fans op de tribunes van Camp Nou tijdens een thuisduel met Deportivo Alavés, maar de verwachting is dat Camp Nou de komende tijd een stuk voller zal zitten. Dinsdagavond volgt direct nog een belangrijke wedstrijd, als Benfica op bezoek komt in de Champions League. Barça staat nu op zes punten, Benfica op vier. ,,Ik zie veel talent in mijn selectie”, zei Xavi. ,,En er wordt hard getraind. Ik proef veel enthousiasme. We gaan hard werken om er weer iets van te maken.”

