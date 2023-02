Xavi voorzichtig met ‘essentiële’ Frenkie de Jong: ‘We kunnen het niet hebben dat ook hij wegvalt’

Met samenvattingFC Barcelona heeft een volgende stap gezet richting de 27ste landstitel in La Liga. De ploeg van Xavi liet ook tegen nummer zeventien Cádiz niets door en staat nu weer acht punten voor op achtervolger Real Madrid: 2-0. Komende donderdag wacht voor Barcelona de clash met Manchester United op Old Trafford.

Swingend was het opnieuw niet wat Barcelona liet zien, maar op het juiste moment sloeg de koploper toe. In de 43ste minuut schoot aanvoerder Sergi Roberto de 1-0 binnen uit de rebound, nadat de kopbal van Robert Lewandowski nog was gestopt.



Drie minuten later schoot de Poolse spits de 2-0 binnen voor zijn vijftiende treffer in La Liga. Lewandowski, die al zeven keer topscorer in de Bundesliga werd, heeft nu vier goals meer dan Karim Benzema (Real Madrid) en Joselu (RCD Espanyol).

In de tweede helft gebeurde er weinig tot niets meer, met Barcelona duidelijk in de spaarstand bij deze wedstrijd als tussendoortje van de dubbele confrontatie met Manchester United. Xavi kon richting het einde van de wedstrijd dan ook onder anderen Frenkie de Jong en Robert Lewandowski sparen voor de return op Old Trafford van donderdag. ,,Zij zijn essentiële spelers, die wel wat rust kunnen gebruiken. Na het wegvallen van Pedri kunnen we het niet hebben dat er meer spelers wegvallen.”

Volledig scherm Frenkie de Jong. © AP

De Jong speelde in een wat teruggetrokken rol en kon daardoor iets minder excelleren dan anders, aldus El Mundo Deportivo. De krant gaf hem een 6. ,,Frenkie de Jong voert zijn ploeg al weken vakkundig aan, maar tegen Cadiz oogde hij in een iets andere rol minder vrij dan normaal. Hij voldeed, maar zeker niet meer.” Sport kon zich wel vinden in die conclusies. ,,Hij kon zich niet bemoeien met het tempo, maar was in zijn rol een linie naar achteren vooral bezig met het aansturen van de centrale verdedigers. Zijn wissel met het oog op de uitwedstrijd tegen Manchester United was logisch.”

Het eerste duel tussen de twee grootmachten in de tussenronde van de Europa League eindigde afgelopen donderdag in Camp Nou in 2-2. Manchester United won eerder vandaag met 3-0 van Leicester City. Xavi koos er tegen Cádiz voor om zijn elftal op meerdere plekken te wijzigen, maar De Jong behield zijn plek op het middenveld. Pedri ontbreekt de komende tijd vanwege een hamstringblessure.

Cádiz raakte in de 86ste minuut nog wel de paal, maar opnieuw hield Marc-André ter Stegen zijn doel schoon. Dat was voor de 30-jarige doelman uit Mönchengladbach al de zeventiende keer in 22 competitieduels. Deportivo La Coruña hield in het seizoen 1993/94 zestien keer het doel schoon in de eerste 22 wedstrijden. Ook het aantal van slechts zeven tegentreffers is een Spaans record na 22 speelronden.

Er zijn nog zestien competitieduels te gaan voor FC Barcelona, dat op zondag 19 maart Real Madrid op bezoek krijgt in Camp Nou. De Spaanse rivalen treffen elkaar op 2 maart en 5 april ook nog in de halve finales van de Copa del Rey.

