‘Xavi wil vervanger voor Depay bij FC Barcelona, maar krijgt nul op rekest’

Deurnese Aniek Nouwen verlengt bij Chelsea en gaat op huurbasis naar AC Milan

Het hing al even in de lucht dat Aniek Nouwen uit Deurne het seizoen afmaakt bij AC Milan in de Italiaanse Serie A voor vrouwen. De 23-jarige verdedigster van Oranje hoopt daar op meer speeltijd met het oog op het WK, aankomende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

22 januari