Yaya Touré vertrekt aan het einde van dit seizoen bij City

City-manager Pep Guardiola bedankte Touré voor zijn diensten tijdens de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Huddersfield Town. ,,De laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Brighton (9 mei) zal in het teken staan van Yaya. We gaan proberen de wedstrijd te winnen voor hem. Yaya heeft een belangrijk aandeel gehad in de prestaties van City in de afgelopen jaren. Hij was een sleutelspeler.''