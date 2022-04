Youri Mulder en Schalke 04 mogen weer dromen van de Bundesliga: ‘Wir schaffen das’

Samenvatting Van Dijk blijft met Liverpool in titelrace na spectacu­lai­re topper bij Manchester City

De titelstrijd in de Premier League blijft enorm spannend met nog zeven speelrondes te gaan. Manchester City behoudt de voorsprong van een punt op nummer twee Liverpool na de spectaculaire topper in het Etihad Stadium: 2-2. Mogelijk volgen de komende weken nog drie ontmoetingen, in de halve finales van de FA Cup en Champions League.

11 april