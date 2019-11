Zaakwaarnemer Guardiola: ‘Verwacht dat hij zijn contract bij City uitdient’

Guardiola is al enige tijd actief als trainer bij Manchester City, de kampioen van Engeland. ,,En het bevalt hem daar uitstekend", zegt Josep Maria Orobitg, één van zijn zaakwaarnemers. ,,Bovendien heeft Pep het ook in de stad Manchester uitstekend naar zijn zin. Ik verwacht dan ook dat hij zijn tot 2021 lopende contract uitdient."

,,Maar in het voetbal is niets zeker", voegde Orobitg er aan toen. ,,Dingen kunnen veranderen, dus daarom wil ik ook niets uitsluiten."



Guardiola (48) werkte al eens drie jaar in München, om in 2016 over te stappen naar Manchester City. Volgens Duitse media is hij, net als Erik ten Hag (Ajax) en Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), kandidaat voor de vacature in München, die in elk geval tot de winterstop wordt ingevuld door Hansi Flick.